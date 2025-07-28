КНДР відкинула пропозиції Південної Кореї щодо відновлення діалогу

УНДР відкинула пропозиції адміністрації президента Південної Кореї Лі Чже Мьона щодо відновлення діалогу та покращення відносин між країнами.

Про це повідомляє Yonhap.

Офіційну заяву Пхеньяна зробила сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон, яка обіймає одну з керівних посад у правлячій Трудовій партії КНДР. Вона заявила, що Пхеньян ніколи не вестиме переговорів із Сеулом.

"Я ще раз чітко заявляю, що ми не зацікавлені у жодній політиці чи пропозиції, висунутій Сеулом, і жодних шансів, що ми сядемо за стіл переговорів із Південною Кореєю", – заявила сестра північнокорейського лідера.

Кім також відкинула можливу пропозицію Південної Кореї запросити лідера КНДР Кім Чен Ина на жовтневий саміт Азійсько-Тихоокеанський економічного співробітництва у Кьонджу як "безглузду ідею".