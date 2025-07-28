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КНДР відкинула пропозиції Південної Кореї щодо відновлення діалогу

Офіційну заяву Пхеньяна зробила сестра Кім Чен Ина. 

КНДР відкинула пропозиції Південної Кореї щодо відновлення діалогу
Фото: Фото з відкритих джерел

УНДР відкинула пропозиції адміністрації президента Південної Кореї Лі Чже Мьона щодо відновлення діалогу та покращення відносин між країнами.

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Про це повідомляє Yonhap

Офіційну заяву Пхеньяна зробила сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон, яка обіймає одну з керівних посад у правлячій Трудовій партії КНДР. Вона заявила, що Пхеньян ніколи не вестиме переговорів із Сеулом.

"Я ще раз чітко заявляю, що ми не зацікавлені у жодній політиці чи пропозиції, висунутій Сеулом, і жодних шансів, що ми сядемо за стіл переговорів із Південною Кореєю", – заявила сестра північнокорейського лідера.

Кім також відкинула можливу пропозицію Південної Кореї запросити лідера КНДР Кім Чен Ина на жовтневий саміт Азійсько-Тихоокеанський економічного співробітництва у Кьонджу як "безглузду ідею".

  • 26 травня тоді ще кандидат у президенти Південної Кореї заявив, що хоче відновити гарячу лінію з Північною Кореєю і має намір сприяти "взаємному міжкорейському діалогу".
  • 11 червня армія Південної Кореї призупинила антикорейські трансляції через гучномовець на кордоні з КНДР. 13 червня Північна Корея зробила такий самий крок.
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