​Євросоюз купуватиме американські енергоресурси замість російських, - Фон дер Ляєн

За її словами, процес переходу може зайняти від двох до трьох років.

Євросоюз у межах нової торговельної угоди зі США планує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від Росії.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн після зустрічі з Дональдом Трампом у Шотландії, передає Укрінформ.

"Закупівля енергетичної продукції США диверсифікує наші джерела постачання та сприятиме енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту великими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного палива", - сказала вона.

Водночас президентка Єврокомісії визнала, що газ і нафта з РФ усе ще продовжують надходити на європейський ринок, але наголосила, що "ми більше цього не хочемо".

"Ми хочемо повністю позбутися російського викопного палива, тому вітаємо купівлю доступнішого та кращого скрапленого природного газу у Сполучених Штатів", - сказала Фон дер Ляєн.

За її словами, процес переходу може зайняти від двох до трьох років.