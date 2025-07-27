BBC: Йорданія та ОАЕ здійснили авіадоставки гуманітарної допомоги до Смуги Гази

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, контрольованого ХАМАС, з початку війни від недоїдання в анклаві померло щонайменше 133 особи.

Йорданія та Об’єднані Арабські Емірати здійснили авіадоставки гуманітарної допомоги до Смуги Гази після того, як Ізраїль оголосив про нові заходи підтримки, повідомляє BBC.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що створюються коридори для доставки гуманітарної допомоги, щоб “спростувати хибну заяву про навмисний голод” після того, як гуманітарні організації підняли тривогу щодо поширення недоїдання у регіоні.

Йорданія також спрямовує 60 вантажівок з необхідними продуктами харчування, повідомляє державне інформаційне агентство країни. Єгипет також надає додаткову допомогу по суші.

Гуманітарні організації неодноразово попереджали, що скидання гуманітарної допомоги з повітря недостатнє для вирішення кризи в Газі, а одна з них назвала це “гротескним відволіканням уваги”.

Як зазначає кореспондент BBC World Джо Інвуда, для забезпечення одного прийому їжі кожному з приблизно двох мільйонів жителів Смуги Гази потрібно близько 160 рейсів.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, контрольованого ХАМАС, з початку війни від недоїдання в анклавві померло щонайменше 133 особи.