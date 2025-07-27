Стармер і Трамп обговорять у Шотландії допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Трамп перебуватиме з візитом у Шотландії до 29 липня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Шотландії завтра обговорить з президентом США Дональдом Трампом подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Про це пише The Telegraph.

“На переговорах у Шотландії сер Кір також обговорить, як припинити війну між Росією та Україною після того, як пан Трамп останніми тижнями виступив проти президента Росії Володимира Путіна”, ‒ зазначає видання.

Стармер також тиснутиме на американського президента щодо того, чи можна зробити більше для припинення війни у Смузі Гази.

Додамо, президент Сполучених Штатів Трамп перебуватиме з візитом у Шотландії до 29 липня.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати чекати "кроків" від російської сторони для закінчення війни в Україні.

Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з очільником Кремля, які ні до чого не привели.

Трамп також пригрозив Росії 100% тарифами, якщо та продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню в Україні. І дав Путіну 50 днів.