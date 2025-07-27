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Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами, мешканці поблизу Афін евакуюються

Греція офіційно звернулася до Механізму цивільного захисту ЄС з проханням надати шість додаткових пожежних літаків.

Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами, мешканці поблизу Афін евакуюються
Фото: EPA/UPG

Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами по всій країні, а посадовці евакуюють мешканців сильно постраждалого регіону лише за 30 км на північ від столиці Афін.

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Про це повідомляє BBC.

Надзвичайна ситуація сталася на тлі сильної спеки. Сильний вітер та пекуча температура роздмухують полум'я. Прогнозувалося, що в неділю температура досягне 44°C.

“У нас є поранення пожежників, людські життя опинилися під загрозою, майно було спалено, а лісові масиви знищено”, – сказав міністр Греції з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Янніс Кефалогіанніс.

Греція офіційно звернулася до Механізму цивільного захисту ЄС з проханням надати шість додаткових пожежних літаків. 

В Аттиці, регіоні, де розташовані Афіни, пожежа, яка почалася в Афіднесі в суботу, швидко поширилася через Дросопігі, Кріонері та Агіос-Стефанос, змусивши мешканців тікати.

Хоча пожежна служба стверджує, що основний фронт був локалізований, розсіяні вогнища продовжують горіти. Понад 200 пожежників, яких підтримують гелікоптери та літаки з водяним бомбардуванням, все ще працюють у цьому районі.На острові Евія, за словами офіційних осіб, друга пожежа поблизу Піссони “вийшла з-під контролю” та швидко поширилася в напрямку Афраті.

Фото: EPA/UPG

Кілька сіл, включно з Пурнос та Містрос, залишилися без електроенергії після того, як полум'я знищило опори та лінії електропередач.

Шістьох пожежників наразі доставили до лікарні з опіками та отруєнням димом, а 115 осіб продовжують боротися з полум'ям.

Фото: EPA/UPG
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