Греція офіційно звернулася до Механізму цивільного захисту ЄС з проханням надати шість додаткових пожежних літаків.

Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами по всій країні, а посадовці евакуюють мешканців сильно постраждалого регіону лише за 30 км на північ від столиці Афін.

Про це повідомляє BBC.

Надзвичайна ситуація сталася на тлі сильної спеки. Сильний вітер та пекуча температура роздмухують полум'я. Прогнозувалося, що в неділю температура досягне 44°C.

“У нас є поранення пожежників, людські життя опинилися під загрозою, майно було спалено, а лісові масиви знищено”, – сказав міністр Греції з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Янніс Кефалогіанніс.

Греція офіційно звернулася до Механізму цивільного захисту ЄС з проханням надати шість додаткових пожежних літаків.

В Аттиці, регіоні, де розташовані Афіни, пожежа, яка почалася в Афіднесі в суботу, швидко поширилася через Дросопігі, Кріонері та Агіос-Стефанос, змусивши мешканців тікати.

Хоча пожежна служба стверджує, що основний фронт був локалізований, розсіяні вогнища продовжують горіти. Понад 200 пожежників, яких підтримують гелікоптери та літаки з водяним бомбардуванням, все ще працюють у цьому районі.На острові Евія, за словами офіційних осіб, друга пожежа поблизу Піссони “вийшла з-під контролю” та швидко поширилася в напрямку Афраті.

Фото: EPA/UPG

Кілька сіл, включно з Пурнос та Містрос, залишилися без електроенергії після того, як полум'я знищило опори та лінії електропередач.

Шістьох пожежників наразі доставили до лікарні з опіками та отруєнням димом, а 115 осіб продовжують боротися з полум'ям.