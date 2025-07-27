Безпілотники атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого пошкоджено електропідстанцію в Октябрському районі регіону, яка живить залізничні колії.

Про це пише DW. Також ТГ-канал ASTRA опублікував відео пожежі на електропідстанції.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що інцидент стався в Октябрському районі регіону.За словами губернатора, сили ППО "відпрацювали штатно".

Унаслідок падіння уламків БПЛА порушено електроживлення у контактній мережі залізниці. Ступінь пошкодження мають оцінити спеціалісти. За словами губернатора області, постраждалих унаслідок дронової атаки немає.

Південна транспортна прокуратура повідомила про затримку поїздів через атаку безпілотника, що спричинило порушення електроживлення. Крім цього, на тлі атаки у регіоні тимчасово закривали небо для повітряного транспорту, що спровокувало затримки деяких рейсів у волгоградському аеропорту.

За інформацією ASTRA, займання сталося унаслідок удару безпілотників по електропідстанції у районі залізниці селища Октябрське Волгоградської області.