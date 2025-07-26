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Щонайменше 54 дитини та 30 дорослих перепливли з Марокко до іспанського анклаву Сеута

Дітей, більшість із яких були громадянами Марокко, помістили до тимчасових центрів у Сеуті.

Щонайменше 54 дитини та 30 дорослих перепливли з Марокко до іспанського анклаву Сеута
Правоохоронці біля митного контрольно-пропускного пункту вздовж сухопутного кордону з іспанським анклавом Сеута
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 54 дитини та близько 30 дорослих перепливли з Марокко до іспанського північноафриканського анклаву Сеута в умовах сильного туману та неспокійного моря.

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Як пише Reuters, про це повідомило в суботу іспанське телебачення.

На відео, яке транслював іспанський телеканал RTVE, видно, як катери Цивільної гвардії рятують плавців із води, тоді як інші самостійно допливають до анклаву.

Дітей, більшість із яких були громадянами Марокко, помістили до тимчасових центрів у Сеуті. Регіональна адміністрація звернулася до центрального уряду з проханням надати допомогу в подоланні наслідків прибуття нових мігрантів.

Два іспанські анклави на середземноморському узбережжі Марокко, Сеута й Мелілья, мають єдиний сухопутний кордон Європейського Союзу з Африкою. Ці анклави періодично зазнають хвиль спроб нелегального перетину кордону з боку мігрантів, які намагаються дістатися Європи.

Громадян Марокко, яких затримують під час таких спроб, одразу повертають до Марокко, якщо вони не є неповнолітніми або не подали заяву на притулок. Людей інших національностей поміщають до спеціальних центрів, де надають притулок і, як правило, звільняють через кілька днів.

За інформацією місцевої поліції, 26 серпня минулого року сотні мігрантів скористалися густим туманом, щоб допливти до Сеути з сусіднього Марокко. У 2021 році одного хлопчика побачили в морі. Він намагався дістатися до Сеути, тримаючись на порожніх пластикових пляшках.

Три роки тому щонайменше 23 людини загинули внаслідок тисняви, коли близько 2 000 мігрантів спробували штурмувати кордон Мелільї, зламавши огорожу.
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