На Херсонщині через російський обстріл постраждали мама з дитиною

Через російський обстріл Білозерки Херсонської області постраждали 27-річна жінка та її 9-річний син.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

У хлопчика діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу.

У матері виявили мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Сьогодні росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль у БІлозерці. Постраждав чоловік.