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На Херсонщині через російський обстріл постраждали мама з дитиною

9-річний хлопчик перебуває у лікарні. 

На Херсонщині через російський обстріл постраждали мама з дитиною
Фото: United24

Через російський обстріл Білозерки Херсонської області постраждали 27-річна жінка та її 9-річний син. 

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Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

У хлопчика діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу. 

У матері виявили мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Сьогодні росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль у БІлозерці. Постраждав чоловік. 
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