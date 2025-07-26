У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ здійснила спробу великого механізованого штурму на Сіверському напрямку

Окупанти застосували до 80 одиниць автомобільної, броньованої та мототехніки.

Армія РФ здійснила спробу великого механізованого штурму на Сіверському напрямку
Фото: скріншот

Російська армія здійснила спробу механізованого штурму в напрямку міста Сіверськ та сіл Виїмка, Григорівка та Серебрянка на Сіверському напрямку.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

За інформацією ОСУВ "Хортиця", ворог застосував до 80 одиниць автомобільної, броньованої та мототехніки.

Українські військові відбили ворожу спробу штурму. Близько 200 російських солдатів ліквідовано. 

Загарбникам не вдалося здійснити прориву української оборони на жодному з тактичних напрямків.

За інформацією ОСУВ, війська РФ намагаються просуватися й на Новопавлівському напрямку та нині здійснюють свої атаки в районах Комишувахи, Олександрограда, Темирівки, Зеленого Гаю, Воскресенки.

  • Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Ворог продовжує наступальні дії на Покровському, Нововпавлівському та Лиманському напрямку. На Сіверському напрямку зафіксовано збільшення кількості боїв.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies