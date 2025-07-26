Армія РФ здійснила спробу великого механізованого штурму на Сіверському напрямку

Окупанти застосували до 80 одиниць автомобільної, броньованої та мототехніки.

Російська армія здійснила спробу механізованого штурму в напрямку міста Сіверськ та сіл Виїмка, Григорівка та Серебрянка на Сіверському напрямку.

За інформацією ОСУВ "Хортиця", ворог застосував до 80 одиниць автомобільної, броньованої та мототехніки.

Українські військові відбили ворожу спробу штурму. Близько 200 російських солдатів ліквідовано.

Загарбникам не вдалося здійснити прориву української оборони на жодному з тактичних напрямків.

За інформацією ОСУВ, війська РФ намагаються просуватися й на Новопавлівському напрямку та нині здійснюють свої атаки в районах Комишувахи, Олександрограда, Темирівки, Зеленого Гаю, Воскресенки.