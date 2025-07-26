Російський дрон атакував вантажівку на Херсонщині

Російські війська на Херсонщині атакували з дрона вантажівку, яка везила товар до магазину.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні у Костирці ворожий FPV‑дрон влучив у вантажівку, яка везла товар до магазину", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто з людей не постраждав.