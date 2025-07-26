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Російський дрон атакував вантажівку на Херсонщині

Автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

Російський дрон атакував вантажівку на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська на Херсонщині атакували з дрона вантажівку, яка везила товар до магазину. 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні у Костирці ворожий FPV‑дрон влучив у вантажівку, яка везла товар до магазину", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожого удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто з людей не постраждав.
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