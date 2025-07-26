Російський дрон атакував вантажівку на Херсонщині

Російські війська на Херсонщині атакували з дрона вантажівку, яка везила товар до магазину.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні у Костирці ворожий FPV‑дрон влучив у вантажівку, яка везла товар до магазину", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто з людей не постраждав.
- Російські військові упродовж минулої доби били по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонської області. Через російський терор загинули троє цивільних, 11 людей поранені.