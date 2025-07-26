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В Україні до 15 років тюрми засудили російського агента, який корегував артилерійські і ракетні удари РФ

Засуджений він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення.

В Україні до 15 років тюрми засудили російського агента, який корегував артилерійські і ракетні удари РФ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

До 15 років за ґратами засуджено жителя Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора суд визнав мешканця Донецької області винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – ідеться у повідомленні.

Прокурори довели у суді, що чоловік, перебуваючи на території Донецької області, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора. 

На виконання завдань розвідувальних органів РФ, він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення.

Також засуджений корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, доповідав про результати нанесення ракетних ударів.

Засуджений перебуває під вартою до набрання вироком суду законної сили.
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