Суддя ВАКС поскаржився на тиск із боку правоохоронних органів

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора і заявив про втручання в свою діяльність.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Суддя поскаржився, що «втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску».
«Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес. Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях», - йдеться у повідомлення Вищого антикорсуду.
- Раніше масові обшуки СБУ та Офіс генпрокурора провели у детективів НАБУ, зокрема, по справах про ДТП 2021 і 2023 років. Згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно з цим ДБР вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.