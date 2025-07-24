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Суддя ВАКС поскаржився на тиск із боку правоохоронних органів

Він заявляє про негласний несанкціонований збір інформації щодо себе і близьких.

Суддя ВАКС поскаржився на тиск із боку правоохоронних органів
ВАКС
Фото: Макс Требухов

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора і заявив про втручання в свою діяльність.

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Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суддя поскаржився, що «втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску». 

«Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес. Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях», - йдеться у повідомлення Вищого антикорсуду.

  • Раніше масові обшуки СБУ та Офіс генпрокурора провели у детективів НАБУ, зокрема, по справах про ДТП 2021 і 2023 років. Згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно з цим ДБР вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
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