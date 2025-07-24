Суддя ВАКС поскаржився на тиск із боку правоохоронних органів

Він заявляє про негласний несанкціонований збір інформації щодо себе і близьких.

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора і заявив про втручання в свою діяльність.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суддя поскаржився, що «втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску».

«Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес. Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях», - йдеться у повідомлення Вищого антикорсуду.