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ВАКС продовжив дію обов’язків для ексглави Верховного Суду Князєва

Прокурор наполягає, що існують ризики переховування та впливу на свідків.

ВАКС продовжив дію обов’язків для ексглави Верховного Суду Князєва
Всеволод Князєв
Фото: Верховний Суд України

18 липня Вищий антикорупційний суд вирішив продовжити строк дії обов’язків колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинувачують в отриманні хабара.

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Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».

Прокурор наполягає, що існують ризики переховування та впливу на свідків. За словами обвинувачення, не знайшли ще значну частину хабара, а майновий стан родини Князєва до початку розслідування оцінюється у понад 40 млн грн.

Захист заперечив, назвавши ці ризики необґрунтованими. Сам Князєв у суді заявив, що не працює, навчається в університеті, а також вказав, що екстрадиційна система в Україні вже працює, тому, на його думку, ризик переховування відсутній.

На засіданні ВАКС також продовжив дослідження доказів. Прокурори долучили протоколи з фото- та відеофіксацією зустрічей Миколи Горецького з суддею Касаційного цивільного суду та нотаріусом Кирилом Горбуровим.

Окремо долучили протокол спостереження за 1,348 млн доларів хабара. Кошти були поділені на 13 частин у 8 чорних пакунках — у кожному від 90 до 150 тияч. За даними слідства, у вересні 2023 року пакети спочатку передали у квартиру, де їх отримав Князєв, а згодом перемістили на територію Верховного Суду.

Сторона захисту заявила, що вважає протокол недостовірним, бо до нього не долучили відповідні фото- та відеоматеріали.

Справа Князєва

  • 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва дисциплінарної відповідальності. Тоді подали клопотання про його звільнення з посади судді Верховного Суду. 
  • 15 серпня 2024 року Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного Суду. 
  • 15 травня 2023-го Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Князєва при отриманні хабаря у $2,7 млн. Голова суду отримував гроші від посередників за рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
  • 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи «Фінанси та кредит» щодо передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.
  • Князєв виявився найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.
  • 16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.
  • 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу — до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.
  • Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.
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