ВАКС продовжив дію обов’язків для ексглави Верховного Суду Князєва

Прокурор наполягає, що існують ризики переховування та впливу на свідків.

18 липня Вищий антикорупційний суд вирішив продовжити строк дії обов’язків колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинувачують в отриманні хабара.

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».

Прокурор наполягає, що існують ризики переховування та впливу на свідків. За словами обвинувачення, не знайшли ще значну частину хабара, а майновий стан родини Князєва до початку розслідування оцінюється у понад 40 млн грн.

Захист заперечив, назвавши ці ризики необґрунтованими. Сам Князєв у суді заявив, що не працює, навчається в університеті, а також вказав, що екстрадиційна система в Україні вже працює, тому, на його думку, ризик переховування відсутній.

На засіданні ВАКС також продовжив дослідження доказів. Прокурори долучили протоколи з фото- та відеофіксацією зустрічей Миколи Горецького з суддею Касаційного цивільного суду та нотаріусом Кирилом Горбуровим.

Окремо долучили протокол спостереження за 1,348 млн доларів хабара. Кошти були поділені на 13 частин у 8 чорних пакунках — у кожному від 90 до 150 тияч. За даними слідства, у вересні 2023 року пакети спочатку передали у квартиру, де їх отримав Князєв, а згодом перемістили на територію Верховного Суду.

Сторона захисту заявила, що вважає протокол недостовірним, бо до нього не долучили відповідні фото- та відеоматеріали.

Справа Князєва