ВАКС продовжив дію обов’язків для ексглави Верховного Суду Князєва

18 липня Вищий антикорупційний суд вирішив продовжити строк дії обов’язків колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинувачують в отриманні хабара.
Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».
Прокурор наполягає, що існують ризики переховування та впливу на свідків. За словами обвинувачення, не знайшли ще значну частину хабара, а майновий стан родини Князєва до початку розслідування оцінюється у понад 40 млн грн.
Захист заперечив, назвавши ці ризики необґрунтованими. Сам Князєв у суді заявив, що не працює, навчається в університеті, а також вказав, що екстрадиційна система в Україні вже працює, тому, на його думку, ризик переховування відсутній.
На засіданні ВАКС також продовжив дослідження доказів. Прокурори долучили протоколи з фото- та відеофіксацією зустрічей Миколи Горецького з суддею Касаційного цивільного суду та нотаріусом Кирилом Горбуровим.
Окремо долучили протокол спостереження за 1,348 млн доларів хабара. Кошти були поділені на 13 частин у 8 чорних пакунках — у кожному від 90 до 150 тияч. За даними слідства, у вересні 2023 року пакети спочатку передали у квартиру, де їх отримав Князєв, а згодом перемістили на територію Верховного Суду.
Сторона захисту заявила, що вважає протокол недостовірним, бо до нього не долучили відповідні фото- та відеоматеріали.
Справа Князєва
- 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва дисциплінарної відповідальності. Тоді подали клопотання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.
- 15 серпня 2024 року Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного Суду.
- 15 травня 2023-го Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Князєва при отриманні хабаря у $2,7 млн. Голова суду отримував гроші від посередників за рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
- 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи «Фінанси та кредит» щодо передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.
- Князєв виявився найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.
- 16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.
- 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу — до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.