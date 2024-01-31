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За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу після зменшення її суми

Він перебував під арештом з травня 2023. 

За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу після зменшення її суми
Всеволод Князєв
Фото: Суспільне

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як учора ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.

За даними Центру протидії корупції, заставу внесли сьогодні, тож він зможе вийти із СІЗО. ЦПК вважає малоймовірним те, що суму сплатила родина підозрюваного самостійно, бо всі його рахунки арештовані. 

"Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн. Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років", – йдеться у повідомленні. 

Князів перебував під вартою з травня 2023. За цей час сума його застави була зменшена з 107 млн гривень до 18,1.

"За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що ВРП хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва", – додали в ЦПК.

Справа Князєва

  • 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) його і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
  • Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
  • Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн.
  • Минулого місяця Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
  • На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
  • Крім того, минулого місяця Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.
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