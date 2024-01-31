За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу після зменшення її суми

Він перебував під арештом з травня 2023.

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як учора ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.

За даними Центру протидії корупції, заставу внесли сьогодні, тож він зможе вийти із СІЗО. ЦПК вважає малоймовірним те, що суму сплатила родина підозрюваного самостійно, бо всі його рахунки арештовані.

"Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн. Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років", – йдеться у повідомленні.

Князів перебував під вартою з травня 2023. За цей час сума його застави була зменшена з 107 млн гривень до 18,1.

"За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що ВРП хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва", – додали в ЦПК.

Справа Князєва