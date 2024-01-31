Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Трамп — техаський король
Трамп — техаський король
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув хокеїст Денис Пашинський

Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь.

На війні загинув хокеїст Денис Пашинський
Денис Пашинський
Фото: Федерація хокею України

Минулої суботи, 27 січня, від отриманих у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський.

Про це повідомила Федерація хокею України. 

Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. На жаль, 27 січня Денис Пашинський помер.

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи «Крижинки», за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за «Донбас», у 2003/2004-му – за «Сокіл» у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб «Київ» у чемпіонаті України.

Фото: Федерація хокею України

З «Донбасом» Денис виграв бронзу, а з «Києвом» – срібло чемпіонату України. Але найвищим його досягненням була перемога на Всесвітній Універсіаді-1999 у словацькому Попраді. Збірна України там здобула золото, а воротарську позицію закривали Олександр Федоров і Пашинський. За це досягнення всі представники команди отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.

Через два роки, у 2001-му, Денис став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.

Поховають Дениса у Білій Церкві, поряд із мамою. 

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Дениса Пашинського. 

На війні з російськими загарбниками загинуло вже шестеро українських хокеїстів: 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк, чемпіон України-2007 42-річний Олександр Хміль, 21-річний Владислав Лихошва, 24-річний Макар Єрофеєв і 23-річний Олексій Логінов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies