На війні загинув хокеїст Денис Пашинський

Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь.

Минулої суботи, 27 січня, від отриманих у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. На жаль, 27 січня Денис Пашинський помер.

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи «Крижинки», за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за «Донбас», у 2003/2004-му – за «Сокіл» у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб «Київ» у чемпіонаті України.

Фото: Федерація хокею України

З «Донбасом» Денис виграв бронзу, а з «Києвом» – срібло чемпіонату України. Але найвищим його досягненням була перемога на Всесвітній Універсіаді-1999 у словацькому Попраді. Збірна України там здобула золото, а воротарську позицію закривали Олександр Федоров і Пашинський. За це досягнення всі представники команди отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.

Через два роки, у 2001-му, Денис став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.

Поховають Дениса у Білій Церкві, поряд із мамою.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Дениса Пашинського.

На війні з російськими загарбниками загинуло вже шестеро українських хокеїстів: 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк, чемпіон України-2007 42-річний Олександр Хміль, 21-річний Владислав Лихошва, 24-річний Макар Єрофеєв і 23-річний Олексій Логінов.