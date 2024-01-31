Служба безпеки затримала "на гарячому" ще одного агента російських спецслужб, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині. Зрадником виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого ФСБ дистанційно завербувала у серпні 2023 року.
"Він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області", – повідомила Служба безпеки України.
Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону.
Також у нього було завдання – створити власну мережу інформаторів для посиленої розвідки на території області.
Як йдеться у повідомленні, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.
Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання розвідзавдання.
Це дозволило зірвати ворожі плани і убезпечити місця тимчасового базування українських захисників від можливих повітряних атак ворога.
54-річний житель Сум потрапив у поле зору ФСБ через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Одноклассниках".
Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.
За виконані завдання окупанти платили зраднику криптовалютою.
Під час обшуків у затриманого вилучено банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.Зловмисник перебуває під вартою.
Йому загрожує довічне ув’язнення.
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