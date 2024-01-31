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На Запоріжжі минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах

Без постраждалих. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків.

На Запоріжжі минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти вдарили 4 авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ й Кам'янське. 47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку.

99 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Нагадаємо, Росія вночі запустила по території України 20 "шахедів" та три балістичні ракети. Українська ППО вночі знищила 14 ворожих безпілотників.

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