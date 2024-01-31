КНДР збільшить постачання артилерійського озброєння Росії в обмін на ракетні технології, – Буданов

Росія поповнює втрати в озброєнні і техніці кількома шляхами. У неї працює державна програма узаконеної контрабанди, що називається "паралельний імпорт". Завдяки ній окупанти отримують дефіцитні товари, але також вони відкрито купують озброєння у КНДР.
Росіяни контрабандно отримують комплектуючі з багатьох країн, не лише зі Сходу, а й і з Заходу. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Повністю перекрити ці постачання для росіян поки ніхто не зміг. Однак і завдяки контрабанді ворог не може закрити всі свої потреби.
"Такі витрати, які йдуть у цій війні, жодна з країн не може перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється", – сказав він.
Найбільшою потребою окупантів є така ж, як і в України – боєприпаси. Пуски "Ураганів" і "Смерчів" для них уже рідкість, хоча на початку війни окупанти активно їх використовували.
Буданов також попередив, що КНДР і РФ надалі поглиблюватимуть співпрацю, і корейці поставлять росіянам ще більше артилерії. Росія натомість передасть ракетні технології державі-спонсору тероризму.
"КНДР, зрозуміло, за ці технології буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний. Оборонні спроможності, на жаль, неспівставні з Російською Федерацією. Вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання перш за все артилерійського озброєння точно буде", – сказав він.
Також КНДР поставить ракетне озброєння. Буданов каже, що північнокорейська зброя хоч і "минулого сторіччя", але однаково є зброєю і стріляє.
- Про те, що зараз найбільшим постачальником для Росії є саме Північна Корея, в січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- До того Білий дім заявив, що між Росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.
- 12 січня США уже впровадили санкції за постачання Пхеньяном балістичних ракет до Росії. Факт використання проти України балістичних ракет "Ікандер" із КНДР у січні підтвердив Генпрокурор України Андрій Костін.
- Згодом Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій.