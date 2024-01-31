КНДР збільшить постачання артилерійського озброєння Росії в обмін на ракетні технології, – Буданов

Пхеньян має великі можливості для виготовлення снарядів – значно більше, ніж у РФ.

Росія поповнює втрати в озброєнні і техніці кількома шляхами. У неї працює державна програма узаконеної контрабанди, що називається "паралельний імпорт". Завдяки ній окупанти отримують дефіцитні товари, але також вони відкрито купують озброєння у КНДР.

Росіяни контрабандно отримують комплектуючі з багатьох країн, не лише зі Сходу, а й і з Заходу. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Повністю перекрити ці постачання для росіян поки ніхто не зміг. Однак і завдяки контрабанді ворог не може закрити всі свої потреби.

"Такі витрати, які йдуть у цій війні, жодна з країн не може перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється", – сказав він.

Найбільшою потребою окупантів є така ж, як і в України – боєприпаси. Пуски "Ураганів" і "Смерчів" для них уже рідкість, хоча на початку війни окупанти активно їх використовували.

Буданов також попередив, що КНДР і РФ надалі поглиблюватимуть співпрацю, і корейці поставлять росіянам ще більше артилерії. Росія натомість передасть ракетні технології державі-спонсору тероризму.

"КНДР, зрозуміло, за ці технології буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний. Оборонні спроможності, на жаль, неспівставні з Російською Федерацією. Вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання перш за все артилерійського озброєння точно буде", – сказав він.

Також КНДР поставить ракетне озброєння. Буданов каже, що північнокорейська зброя хоч і "минулого сторіччя", але однаково є зброєю і стріляє.