Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, — Буданов

Коментуючи виробництво зброї в Росії, начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас продовжує боротьбу з контролем якості. Це і є поясненням чому Росія шукає партнерів з постачання зброї. Наразі найбільшим постачальником зброї для російської армії є КНДР, — пише Financial Times.

«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути». Він додав: "Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною".

Але Росія воліла б не покладатися на зовнішню допомогу. "Це завжди вважалося нижче їх, це приниження", – пояснив Буданов.

Ще одна проблема, яка стоїть перед Росією, — це робоча сила. За словами Буданова, Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

Помічник Буданова, Вадим Скібіцький заявив, що близько 1000-1100 осіб щодня приєднуються до російської армії за мобілізацією чи добровільно.