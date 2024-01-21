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Внаслідок ворожої атаки дронів на Миколаївщині пошкоджений житловий будинок

Ворог атакував дронами Снігурівську громаду.

Внаслідок ворожої атаки дронів на Миколаївщині пошкоджений житловий будинок

Вночі 21 січня у Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки ворожих "Шахедів" були пошкоджені житловий будинок та літня кухня у приватному секторі.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

20 січня о 12:30 артилерійських обстрілів зазнало село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також вчора о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі цієї ночі у Снігурівській громаді внаслідок атаки дронів типу Shahed-131/136 пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також горіла господарча споруда. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

За останній тиждень ворог активніше почав атакувати Миколаївську область. Російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах.

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