Головне за суботу, 20 січня: бої на Куп’янському та Лиманському напрямках, справа Мазепи

Німецька компанія Taurus Systems спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоганнеса Арльта (Johannes Arlt) про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко заповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні, пише DW.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) у своєму посту на платформі X наголосив, що швидке заповнення запасів ракет аж ніяк не проблема. "У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі", – написав він.

Ще в листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 січня – в нашій новині.

Сьогодні близько 12:20 російська армія завдала ударів з артилерії по місту Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримав місцевий мешканець.

"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", — повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

На місцях ударів працюють рятувальники.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вдень від ворожих ударів потерпала Нікопольщина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії.

Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Понівечені 5 приватних будинків та 6 господарських споруд. Люди неушкоджені.

Станом на ранок 20 січня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 520 дітей загинули та понад 1196 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 504, Харківській — 315, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — пишуть в Офісі генпрокурора.

Прокурор Офісу Генпрокурора, процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС Євген Сльота у ефірі телемарафону заявив, що у справі про розкрадання земель Київської ГЕС повідомлено про підозру 12 особам.

Серед підозрюваних – один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

За словами прокурора, жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!