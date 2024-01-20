Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Військові наголосили, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Окупанти тримають напоготові вісім ракет типу "Калібр".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі.

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