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Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог тримає напоготові вісім ракет типу "Калібр".

Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі
Фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Замість малого ракетного корабля ворог вивів на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен". 

Військові наголосили, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Окупанти тримають напоготові вісім ракет типу "Калібр".

  • Цього місяця російські окупанти вивели в море надводний ракетоносій “Адмірал Макаров”
  • Також РФ завела в бухту окупованого Севастополя найновіший ВДК "Петр Моргунов".
  • За даними українських Військово-морських сил ЗСУ, у 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, а загальна чисельність втрат особового складу на знищених від початку повномасштабного вторгнення суднах може сягати 700 окупантів.
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