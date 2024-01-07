РФ перекинула в окупований Севастополь найновіший десантний корабель «Петр Моргунов»

«Петр Моргунов» є найновішим російським десантним кораблем. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року.

Російська федерація завела в бухту окупованого Севастополя найновіший ВДК «Петр Моргунов».

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson, пише Дзеркало тижня.

«На знімку з супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірсу в Севастопольській бухті відмічено, з великою ймовірністю, великий десантний корабель (ВДК) проекту 11711 типу «Іван Грен», – пише OSINT-аналітик MT Anderson.

Фото: OSINT-аналітик MT Anderson

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер» корабель було перекинуто з Новоросійська.

Також, згідно з супутниковими знімками, у Севастополі біля входу в бухту продовжує перебувати малий ракетний корабель «Циклон» із встановленим на кормі ЗРК Панцир-МЕ.

Фото: "Кримський вітер"

Великий десантний корабель «Петр Моргунов» (ВДК «Петро Моргунов») – перший серійний корабель проєкту 11711, розроблений у Невському проектно-конструкторському бюро рф. Цей корабель окупантів призначений для десантування і висадки морської піхоти, а також для транспортування військ, озброєння, техніки та інших вантажів.

ВДК «Петр Моргунов» офіційно зарахований до складу Північного флоту рф. Цей корабель може нести багато озброєння та техніки, зокрема: одну спарену 30-мм артустановку АК-630М-2, дві 30-мм артустановки АК-630, два вертольоти Ка-29.

26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше шість великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.