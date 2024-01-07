Росіяни обстріляли сільську церкву на Херсонщині

У неділю, 7 січня, російська армія обстріляла місцеву церкву у селі Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"російська армія обстріляла церкву у селі Садове. Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева. Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога", – зазначили в ОВА.
- 7 січня Херсонщина опинилася під щільним ворожим вогнем. Внаслідок обстрілів центра Харсона загинули дві людини, ще одна жінка постраждала.