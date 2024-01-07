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Росіяни обстріляли сільську церкву на Херсонщині

Постраждав 73-річний чоловік.

Росіяни обстріляли сільську церкву на Херсонщині
Фото: EPA/UPG

У неділю, 7 січня, російська армія обстріляла місцеву церкву у селі Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"російська армія обстріляла церкву у селі Садове.  Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева. Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога", – зазначили в ОВА.

  • 7 січня Херсонщина опинилася під щільним ворожим вогнем. Внаслідок обстрілів центра Харсона загинули дві людини, ще одна жінка постраждала.
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