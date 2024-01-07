Через обстріл Херсона загинули двоє цивільних, ще одна жінка з пораненнями (оновлено)

Сьогодні вранці російські війська знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів центральної частини міста, осколкові поранення отримав 62-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Унаслідок обстрілу центральної частини міста важкі поранення дістав 62-річний чоловік. Постраждалий помер вже у лікарні.

Оновлення. Станом на 11:30 стало відомо про ще одну загиблу жінку та постраждалу.

"Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення. За сьогоднішній ранок у Херсоні загинули двоє людей, кілька були травмовані", – зазначив очільник МВА Роман Мрочко.

"Серце пораненого херсонця зупинилося у лікарні. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися смертельними", – йдеться в повідомленні.