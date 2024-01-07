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Росіяни зруйнували дитячий садок у Куп'янську, поранення отримав мирний житель

Окупанти застосували авіацію, міномети та артилерію.

Росіяни зруйнували дитячий садок у Куп'янську, поранення отримав мирний житель
Фото: Міноборони

Минулої доби окупанти атакували за допомогою артилерії, мінометів й авіації населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів є поранений.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від вогню ворожих мінометів й артилерії, за його даними, потерпали понад 15 населених пунктів області, зокрема Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань і Лук'янці Харківського району, Вовчанськ, Бочкове й Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка й Берестове Куп'янського району.

По районах Вовчанська Чугуївського району, Табаївки, Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного й Чугунівки Куп'янського району російська армія завдала авіаційних ударів.

Вчора близько 10 години загарбники вдарили по Вовчанську – уламкові поранення дістав 56-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували, стан його середній. Також ворожим обстрілом у місті пошкоджені електроопори і підприємство.

Унаслідок ворожого обстрілу й удару керованою авіаційною бомбою пошкоджень у Вовчанську зазнав приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Росіяни обстріляли Куп'янськ, зруйнувавши там житловий будинок. Крім того, ворожий вогонь пошкодив дитячий садок і ще низку приватних будинків.

Об 11:00 під вогнем російської артилерії опинилися околиці Козачої Лопані. Близько 13:50 загарбники вдарили по території біля Мерефи. В обох випадках минулося теж без постраждалих.

О 14:15 російські війська знову обстріляли Вовчанськ. Мінометним вогнем ворога в місті пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
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