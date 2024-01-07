На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей, з них – 2 дитини

Уночі ворог завдав ударів по Херсонській області. Внаслідок обстрілів п'ятеро мирних жителів отримали поранення, з низ двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу армія РФ здійснила 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводів у Херсоні. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них – 2 дитини", – повідомив Прокудін.