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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей, з них – 2 дитини

Пошкоджень зазнали об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Уночі ворог завдав ударів по Херсонській області. Внаслідок обстрілів п'ятеро мирних жителів отримали поранення, з низ двоє дітей. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу армія РФ здійснила 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводів у Херсоні. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них – 2 дитини", – повідомив Прокудін.

  • На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи українських військ із займаних позицій. 
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