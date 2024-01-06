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Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про призупинення блокування КПП “Медика-Шегині”

Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів.

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про призупинення блокування КПП “Медика-Шегині”
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Люблін

Уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску “Медика - Шегині”, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період. 

Про підписання угоди між міністром сільського господарства й розвитку села Польщі Чеславом Секерським і лідером організації аграріїв “Обмануте село” Романом Кондровим повідомила під час брифінгу в Жешуві у суботу воєвода Підкарпатського воєводства Тереса Кубас-Гул, повідомляє Укрінформ.

“З моменту підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період, необхідний для реалізації додаткових змін”, - йдеться в угоді між сторонами.

Міністр погодився на реалізацію усіх вимог фермерів. Польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності. 

Міністр Секерський і його заступник Міхал Колодзєйчак до цього неодноразово заявляли, що міністерство погоджується на виконання всіх вимог фермерів.

4 січня фермери із асоціації "Ошукане село" відновили блокування пункту пропуску у Медиці. Напередодні польський уряд пішов на поступки фермерам.

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