Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило, що сьогодні, 6 січня, воїни-розвідники знищили 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” у Бєлгородській області.

“У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” виведені з ладу.

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці ГУР здійснили рейд до Бєлгородської області, внаслідок якого ворог зазнав втрат. Зокрема, розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.