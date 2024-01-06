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Воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області, – ГУР

Спецоперацію провели сьогодні, 6 січня.

Воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області, – ГУР
Фото: ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило, що сьогодні, 6 січня, воїни-розвідники знищили 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” у Бєлгородській області. 

“У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні  ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” виведені з ладу. 

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці ГУР здійснили рейд до Бєлгородської області, внаслідок якого ворог зазнав втрат. Зокрема, розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

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