На Херсонщині росіяни обстріляли авто, поранені двоє дітей

У Херсонській області ворог обстріляв автомобіль, у результаті поранено двох 9-річних хлопчиків-близнюків, які в ньому їхали. Також у районі травмовано цивільного чоловіка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що діти разом із батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь.

Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження.

Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан – легкий.

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни вдарили по модульному містечку для переселенців у Новотягинській громаді Херсонщини.