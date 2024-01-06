Головне за ніч та ранок суботи, 6 січня: атаки ворога під Авдіївкою та Мар’їнкою, влучання по аеродрому "Саки" у Криму

Сьогодні вранці росіяни вдарили по модульному містечку для переселенців на Херсонщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 62 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, там Сили оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, де відбито 15 атак.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 800 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 6 січня складає близько 363 870 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Командувач повітряних сил Микола Олещук у Telegram підтвердив влучання по аеродрому "Саки" у Криму.

"У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!" – додав він.

Партизани підтвердили, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.

Рух кримських партизанів "Атеш" провів дорозвідку удару Сил оборони України у військовій частині поблизу Євпаторії, по якій 4 січня завдали ракетного удару та передали інформацію СОУ.

За даними місцевих агентів, крім самої станції, було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, в тому числі за координування ППО всього півострова.

Після знищення командного пункту в Криму ворог опинився у режимі екстреного переформатування, адже ураження біля Севастополя буквально паралізувало систему захисту всього Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. "Ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя потужно вплинуло на систему захисту півострова. Вона знаходиться у режимі екстреного переформатування", – розповіла речниця.

Це вплинуло в на морально-психологічний дух ворога, однак поки що рано говорити про перемогу, адже попереду ще комплексна робота. "Ми це спостерігаємо і за радіоперехопленнями, і за загальним розвитком бойових подій. Бачимо заміну підрозділів... Пунктів і місць зосередження ворога розгорнуто багато. Відбувається постійне маневрування ”, – зазначила офіцерка.

Уночі Сили ППО знищили два ворожі "шахеди" над Миколаївщиною та Хмельниччиною. Безпілотники випустили з району Приморсько-Ахтарськ, повідомляють у Повітряних силах України.

"Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарськ - рф. Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях", – зазначили у ПС.

Сьогодні вранці російські війська завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. За попередньою інформацією, запустили ракети С-300.

Попередньо – без постраждалих. Огляд місць влучання триває.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!