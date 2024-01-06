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Армія РФ продовжує завдавати ударів по Куп'янську на Харківщині

Окупанти б'ють артилерією та мінометами.

Армія РФ продовжує завдавати ударів по Куп'янську на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж доби від ворожих ударів постраждали понад 15 населених пунктів Харківської області. Під ударом залишається Куп'янський район.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

"О 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні. 

Також ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення. Під ударом опинилася  Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

  • У Міноборони Британії російську наступальну операцію біля Куп'янська назвали "безрезультатною".
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