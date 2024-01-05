І головний пріоритет нашої держави – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій.

Україна працює з усіма партнерами для того, щоб цього місяця отримати достатній обсяг оборонних пакетів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що постійно перебуває на зв’язку з військовими, з нашими командувачами. Кожного дня, кожної ночі цього року відбуваються нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої – Авдіївка, Мар’їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп’янський, південь України.

“І головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога”, - підсумував голова держави.