Україна поверне з полону всіх “азовців”, хоча РФ намагається “розіграти їх карту”, - Буданов

Україна наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного полоненого. Для вирішення цієї проблеми докладаються всі наявні спроможності, при цьому Київ не нехтує допомогою іноземних колег.
Про це розповів голова ГУР МОУ, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.
“Росія веде свою звичну гру. Намагається розіграти карту “соціально складних", у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання “Азова”, тому що у суспільстві це сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни”, - зауважив Буданов.
Він нагадав, що вдалось повернути навіть командирів полку “Азов”, і з часом "будуть витягнуті всі".
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Стан здоров’я тих, хто повернувся з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань.
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Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних. Частина захисників боронила Маріуполь та “Азовсталь”.
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Протягом найближчих тижнів може відбутись ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.