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Україна поверне з полону всіх “азовців”, хоча РФ намагається “розіграти їх карту”, - Буданов

Росія хоче таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні.

Україна поверне з полону всіх “азовців”, хоча РФ намагається “розіграти їх карту”, - Буданов
Фото: скриншот відео

Україна наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного полоненого. Для вирішення цієї проблеми докладаються всі наявні спроможності, при цьому Київ не нехтує допомогою іноземних колег.

Про це розповів голова ГУР МОУ, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

“Росія веде свою звичну гру. Намагається розіграти карту “соціально складних", у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання “Азова”, тому що у суспільстві це сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни”, - зауважив Буданов.

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Він нагадав, що вдалось повернути навіть командирів полку “Азов”, і з часом "будуть витягнуті всі".

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