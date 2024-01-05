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Правоохоронці підозрюють двох мешканців Харківщини у колабораційної діяльності

Жінці та чоловіку про підозру повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють двох мешканців Харківщини у колабораційної діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В червні 2022 року підозрювані перебували у Куп’янську, і погодилися на пропозиції російських військових працювати правоохоронцями.

Зокрема, жінка добровільно обійняла посаду “виконуючої обов'язки слідчого слідчого відділу управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Вона виїжджала на місця подій, проводила досудове розслідування у кримінальних справах.    

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Чоловік працював “виконувачем обов'язків помічника начальника чергової частини – оперативного чергового управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Він виявляв та запобігав злочинам, патрулював територію та ніс службу на блокпостах у Куп’янську. Чоловік перевіряв документи, приймав та оформлював звернення громадян, конвоював незаконно затриманих громадян.                         

Слідчі заочно повідомили 22-річній жінці та 49-річному чоловіку про підозру у колабораційній діяльності. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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