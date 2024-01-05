Пункти незламності на Київщині будуть працювати цілодобово, - КОВА

Київська область готується до погіршення погодних умов у регіоні.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Синоптики очікують зниження температури повітря до -18ºС, пориви вітру, ожеледицю, опади.

Оперативний штаб Ради оборони Київської області та штаб з оперативного реагування та забезпечення сталого функціонування об’єктів критичної інфраструктури прийняв низку рішень через погіршення погодних умов.

Зокрема, було прийнято рішення, що Пункти незламності, зокрема, і Пункти незламності відповідального бізнесу, мають працювати цілодобово та бути забезпечені всім необхідним.

З адресами Пунктів Незламності Київської області можна ознайомитися на сайті ОВА або скористатися чат-ботом “Київщина безпечна”.