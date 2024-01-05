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Пункти незламності на Київщині будуть працювати цілодобово, - КОВА

Синоптики очікують зниження температури повітря до -18ºС.

Пункти незламності на Київщині будуть працювати цілодобово, - КОВА
Пункт незламності, ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Київська область готується до погіршення погодних умов у регіоні.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Синоптики очікують зниження температури повітря до -18ºС, пориви вітру, ожеледицю, опади.

Оперативний штаб Ради оборони Київської області та штаб з оперативного реагування та забезпечення сталого функціонування об’єктів критичної інфраструктури прийняв низку рішень через погіршення погодних умов. 

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Зокрема, було прийнято рішення, що Пункти незламності, зокрема, і Пункти незламності відповідального бізнесу, мають працювати цілодобово та бути забезпечені всім необхідним. 

З адресами Пунктів Незламності Київської області можна ознайомитися на сайті ОВА або скористатися чат-ботом “Київщина безпечна”.

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