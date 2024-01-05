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На Київщині від дифтерії померла жінка, це єдиний летальний випадок у 2023-му

Захиститися від хвороби можна лише завдяки вакцинації. 

На Київщині від дифтерії померла жінка, це єдиний летальний випадок у 2023-му
Фото: З відкритих джерел

У Київській області нещодавно від дифтерії померла 73-річна жінка, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що це єдиний летальний випадок цього захворювання в Україні за весь 2023 рік. 

Захиститися від хвороби і її важкого перебігу можна лише завдяки вакцинації. Вакцини проти дифтерії – багатокомпонентні, тобто захищають від кількох хвороб одночасно. Проти дифтерії вакцинують у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 та 16 років, у 26 і потім – кожні 10 років.

“Якісні та безпечні вакцини проти дифтерії (майже 800 тис. доз) є в усіх регіонах України, вони надаються безоплатно як для дітей, так і для дорослих”, − зазначили у міністерстві.

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За даними Центру громадського здоров’я, за 11 місяців 2023 року лише 47,8% дорослих зробили щеплення проти дифтерії. Найнижчі охоплення вакцинацією – в Івано-Франківській, Закарпатській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Одеській областях – від 30 до 36%.

Більше про дифтерію та симптоми хвороби

  • Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Перебіг хвороби залежить від багатьох чинників, проте вона може мати дуже серйозні укладення, серед яких – пошкодження серцевого м'яза і навіть смерть. 
  • Серед найпоширеніших проявів хвороби: біль у горлі, підвищена температура, лихоманка, набряк слизової оболонки ротоглотки, наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу, набряк шиї та збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.
  • За появи таких симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. 
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