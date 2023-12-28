Підсумки року: ключові законопроєкти, прозорість, міжнародна співпраця та обсяги фінансування медицини

Головне досягнення цього року – українська система охорони здоров’я під час війни стабільно працює та продовжує фінансуватися в повному обсязі, а на наступний рік команді Президента вдалося передбачити в бюджеті ще більше коштів на медицину. Цьогоріч Комітет з питань здоров’я нації, який я очолюю, зосередився не лише на законодавчій роботі, а й на посиленні міжнародної співпраці, переході галузі на європейські стандарти та продовженні медичної реформи.

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Фінансування медицини

Зрозуміло, що під час війни майже весь бюджет йде на забезпечення усім необхідним ЗСУ. Завдяки міжнародним партнерам та Уряду нам вдалося профінансувати медицину в 2023 році в повному обсязі.

На наступний рік команда Володимира Зеленського запланувала у бюджеті збільшення фінансування сфери охорони здоров’я на 24,2 млрд грн у порівнянні з цьогорічним. Це дозволить більше коштів виділити на пріоритетні послуги – хірургічні операції, реабілітацію, психологічну підтримку та психологічну допомогу.

Ухвалені закони

Буквально декілька днів тому Верховна Рада прийняла закон про легалізацію медичного канабісу. Майже 5 років команда Президента працювала над тим, щоб 2 мільйони українських пацієнтів з онкологією, епілепсією, хворобою Паркінсона, військові з ПТСР отримали можливість лікуватися такими препаратами. За найближчі півроку виконавча влада має затвердити протоколи лікування, створити реєстр власників ліцензій на вирощування коноплі. І тоді лікарі почнуть призначати пацієнтам препарати на основі медичного канабісу.

За ініціативою нашого Комітету парламент підтримав системні закони, які запроваджують європейські підходи до лікування пацієнтів та відповідають рекомендаціям ВООЗ: про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту (№ 2869-IX ), про протидію туберкульозу в Україні (№ 3269-IX) та щодо функціонування телемедицини (№ 3301-IX).

У робочій групі під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля працювали над реформуванням військово-лікарських комісій. Зокрема парламент ухвалив закон № 3079-IX, який дозволив створювати ВЛК у комунальних та державних медичних закладах. Це дозволило залучити понад 500 лікарень до огляду військовозобов’язаних та зменшити черги у комісіях.

Ще Верховна Рада ухвалила закон щодо верифікації відомостей у державних реєстрах. Відповідно інформація про пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я синхронізується з іншими державними реєстрами.

Зареєстровані законопроєкти щодо посилення захисту медиків, щодо більш ефективних закупівель медичного обладнання, встановлення акцизного податку на солодкі газовані напої.

Комітет – лідер за показником відкритості

Аналітики руху «Чесно» презентували аналіз моніторингу відкритості комітетів за перше півріччя 2023 року. В лідерах – Комітет з питань здоров’я нації та Комітет з питань гуманітарної політики.

Завжди приємно, коли громадський рух визнає, що навіть в умовах війни нам вдається залишатися відкритими та оперативно інформувати українців про результати нашої роботи. Також ми виконали ще одну рекомендацію руху «Чесно» - запровадили поіменне голосування на засіданнях Комітету. Тепер кожен охочий може побачити результати голосування.

Продовження медичної реформи

Відповідно до закону, який Верховна Рада ухвалила у 2022 році, розпочався третій інфраструктурний етап медичної реформи. Створені госпітальні округи, сформована спроможна мережа медичних закладів. Медична допомога у простих випадках надаватиметься якомога ближче до місця проживання у загальних лікарнях, у складніших – у кластерних та надкластерних. У перспективі це дозволить ефективніше витрачати бюджетні кошти.

Продовжуємо приєднувати до єдиного медичного простору національні інститути та державні лікарні. З початку 2023 року через ПМГ почав працювати Національний інститут раку, лікарня «Феофанія» - за кількома пакетами послуг. Тривалий час переконували керівництво Національної академії медичних наук долучитися до єдиного медичного простору, наразі сформована робоча група, яка займається цим питанням.

Міжнародна діяльність

Цей рік, як голова Комітету, вів перемовини з колегами з інших країн, в тому числі щодо збільшення підтримки України. З депутатами Конгресу Іспанії домовився про виділення з резервного фонду країни препаратів для лікування онкохворих в Україні, з німецькими колегами провели спільну робочу нараду двох «медичних» комітетів Бундестагу та Верховної Ради. В США попередньо домовилися про розробку KPI для сімейних лікарів у нашій країні, також були підписані два меморандуми про медичну співпрацю між американським та українськими медичними закладами.

Крім того, цього року домовився із американською волонтерською організацією Global Response Medicine про підвищення кваліфікації медиків за стандартами США за напрямами невідкладні стани, хірургія, опіки. За півроку навчання пройшли понад 300 українських медиків.

Серед іншого за цей рік відзначу успіх Національної агенції «Медичні закупівлі» (придбали 15 лінійних прискорювачів з економією у 500 млн грн), закупівлі медичного обладнання та відновлення лікарень за ініціативи Президента через платформу UNITED-24, програму неонатального скринінгу (за нею діти зі спадковими хворобами почали отримувати ліки від держави), заходи з реалізація програми першої леді з ментального здоров’я, підписання меморандуму щодо впровадження національної системи верифікації лікарських засобів, відкриття меморіальної стіни вшанування українських медичних працівників, які загинули через війну.

Окремо хочу подякувати міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та всій команді МОЗ за ефективну співпрацю та взаємодію.

Рік, що минає, був активним. Міжнародні партнери на зустрічах відверто дивуються, яка під час війни нам вдається ухвалювати закони та реалізовувати ініціативи. Відповідь проста – Президент поставив нам завдання не чекати нашої перемоги, а вже зараз, кожен на своїй посаді, робити все можливе для покращення якості послуг, для переходу медицини на європейські стандарти.