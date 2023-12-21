“За” – 248 нардепів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.

Про це повідомили нардепи, зокрема Євгенія Кравчук і Ярослав Железняк.

Фото: Ярослав Желізняк

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання, зазначила Кравчук.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року.

Головний деражний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook зазначив, що міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

"Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом", – написав він.

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що фракція “ЄС” утрималася, бо жодна їхня поправка не була врахована.

“Під час першого читання ми підтримали цей законопроєкт, аби допрацювати його до другого читання. Ми підтримуємо використання каннабісу для медичних цілей. Багато працювали з ГО, які лобіюють прийняття цього закону. Але саме ці громадські організації так само закликали направити цей закон на повторне друге читання”, – написала Геращенко.

Вона зазначила, що законопроект спрощує медичне використання ліків на основі каннабісу й доручає уряду розширити перелік ліків. Але, як зазначає Геращенко, це можна зробити і без закону, лише постановою Кабміну.

“Закон потрібен, аби закріпити на законодавчому рівні можливість використання каннабісу в лікувальних цілях, без ризику кримінальної відповідальності для лікарів, фармацевтів і пацієнтів. Але він не вдосконалює систему контролю за обігом”, – написала Геращенко.

Нардеп звертає увагу, що закон містить багато взаємовиключних норм, коли одна стаття забороняє те, що дозволяє інша. Й рішення про те, яку норму використовувати, прийматиме слідчий поліції, що створює підстави для корупції.

Також Геращенко зазначає, що законопроєкт не враховує необхідність отримання дозволу на використання приміщень для діяльності з обігу наркотичних засобів. Зараз Нацполіція вимагає отримання такого дозволу лікарнями, аптеками, фармацевтами тощо. Тепер це буде непотрібно.

“Витрати на електронну систему обліку наркотичних речовин в держбюджет на 2024 рік не закладені. Тому можна впевнено говорити, що вона запущена в строк не буде. Але без цієї системи обліку жодна норма закону не працюватиме. Але почнеться промислове вирощування коноплі. Й це закон не про медичне використання канабісу, а про його промислове виробництво”, – написала Геращенко.

Вона зауважила, що міністр охорони здоровʼя при цьому визнав, що виробництво українських ліків на основі канабісу можна буде налагодити не раніше, аніж через 3 роки.