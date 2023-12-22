Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Рада легалізувала медичний канабіс
Рада легалізувала медичний канабіс
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна готова закуповувати озброєння безпосередньо у французьких виробників, – Умєров

Також міністр оборони закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні.

Україна готова закуповувати озброєння безпосередньо у французьких виробників, – Умєров
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників безпосередньо.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. 

“Закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні. Сказав про це під час зустрічі із делегацією Сенаторів парламенту Франції, які відвідали Україну.Підкреслив, що Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників напряму”, – повідомив міністр.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва. З бюджету на озброєння ЗСУ виділили 225 мільярдів гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies