Україна готова закуповувати озброєння безпосередньо у французьких виробників, – Умєров

Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників безпосередньо.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні. Сказав про це під час зустрічі із делегацією Сенаторів парламенту Франції, які відвідали Україну.Підкреслив, що Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників напряму”, – повідомив міністр.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва. З бюджету на озброєння ЗСУ виділили 225 мільярдів гривень.