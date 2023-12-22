Єрмак: 15 держав готові розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій

До Спільної декларації лідерів G7 та України щодо гарантій безпеки вже приєдналася 31 держава. Глава Офісу президента зауважив, що важливою частиною двосторонніх угод будуть положення щодо спільного оборонного виробництва.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів нараду в режимі відеоконференції з послами та главами дипломатичних представництв щодо стану виконання домовленостей про надання Україні безпекових гарантій на основі Спільної декларації лідерів «Групи семи» та України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня.

У ній взяли участь представники дипломатичних установ США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Албанії, Бельгії, Люксембургу, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Португалії, Румунії, Словенії, Фінляндії, Чехії, Чорногорії, Швеції, Польщі, Словаччини, Туреччини та Європейського Союзу.

Також долучилися заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Роман Машовець, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, голова Служби безпеки Василь Малюк, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, мої радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

До Спільної декларації приєдналася 31 держава. Зокрема, з усіма країнами «Групи семи», Нідерландами та Європейським Союзом розпочато двосторонні консультації щодо угод про надання Україні безпекових гарантій.

Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія передали проєкти відповідних угод.

15 держав висловили готовність розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій.

Україна готова переходити від консультацій до двосторонніх переговорів із країнами щодо укладення угод про безпекові гарантії.

Важливою частиною двосторонніх угод будуть положення щодо спільного оборонного виробництва.

Безпекові гарантії для України