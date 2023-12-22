Головне за п’ятницю, 22 грудня: бої на лівобережжі Дніпра, три знищені Су-34, удари по цивільних на Донеччині

60 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини, аварія в шкільному укритті. Яким запам’ятається 667-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 60 бойових зіткнень.

Росіяни не відмовилися від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра і здійснили 17 безуспішних штурмових дій. Але отримали гідну відсіч та зазнали значних втрат. Українські війська стійко тримають оборону на цій території та надалі утримують зайняті позиції і завдають вогневого ураження противнику.

Загалом ворог завдав ракетного та 33 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також загарбники з поліпшенням погодних умов наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та FPV-дронів. Окупанти і далі проводять активні штурмові дії за підтримки бронетехніки та збільшили кількість авіаударів й артилерійських обстрілів.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і два пункти управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 грудня – в нашій новині.

Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

“Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць генерал не надав.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Російські окупанти атакували Бахмутський, Краматорський і Покровський райони Донеччини. Є загиблий і поранені, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Сьогодні о 13:10 армія РФ здійснила авіаобстріл житлових кварталів Торецька, ймовірно, з використанням КАБ-500. Були поранені жінка 54 років і троє чоловіків, які перебували на вулиці. Серед потерпілих є подружжя.

Також загарбники скинули авіабомбу на Катеринівку Краматорського району. Від влучання на своєму подвір’ї загинув чоловік.

Під артилерійські удари потрапили Курахове і Антонівка. Були поранені двоє чоловіків.

Вибухами пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль і адмінбудівля.

У п'ятницю на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 66 загиблих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - ідеться в повідомленні.

"Дякуємо за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну", - зазначили в Координаційному штабі.

Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району Києва сталася аварія, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в укритті типу «армстронг» - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав", - розповіли в адміністрації.

Слідчо-оперативна група встановлює деталі. Через аварію призначили службову перевірку, а підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка, 25 грудня, усунути наслідки.

Також тривають обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Роботи проведуть за позабюджетні кошти.

КМВА додала, що це укриття лише нещодавно відремонтували. Після ремонту воно пройшло перевірку.

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко оприлюднив відео з моментом аварії.

Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що доручив начальнику КМВА Сергієві Попку провести службову перевірку та інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва.

Німеччина виділила новий пакет допомоги для України.

До нього зокрема увійшли:

три зенітні установки Gepard;

30240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard;

боєприпаси для Leopard 2A6;

Докладніше – в новині.

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