Поліцейські підозрюють мешканця Харкова у підтримці дій армії РФ

Чоловік відкрито заявляв, що Україна “повинна бути територією Росії”.

Поліцейські затримали у Харкові місцевого жителя, який висловлював підтримку російської армії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік відкрито заявляв, що Україна “повинна бути територією Росії”, підтримував тимчасову окупацію частин території держави і сподівання, що РФ анексує й інші території України”, - йдеться у повідомленні.

На думку 72-річного чоловіка, ніяких протиправних дій проти суверенітету та цілісності України Росія не вчиняла й зазначив, що “росія повертає свою територію”.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.