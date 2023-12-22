Поліцейські підозрюють мешканця Харкова у підтримці дій армії РФ

Поліцейські затримали у Харкові місцевого жителя, який висловлював підтримку російської армії.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Чоловік відкрито заявляв, що Україна “повинна бути територією Росії”, підтримував тимчасову окупацію частин території держави і сподівання, що РФ анексує й інші території України”, - йдеться у повідомленні.
На думку 72-річного чоловіка, ніяких протиправних дій проти суверенітету та цілісності України Росія не вчиняла й зазначив, що “росія повертає свою територію”.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.
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