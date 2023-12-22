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Російська армія обстріляла Харківщину з артилерії

За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.

Російська армія обстріляла Харківщину з артилерії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 22 грудня, російська армія обстріляла с. Липці та Куп'янський район у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу с. Липці були частково пошкодженні приватні будинки та господарчі споруди. За кілька хвилин обстріл продовжився, поліцейські зафіксували щонайменше 12 влучань.

Крім того, у Куп'янському районі російські військові вдарили по сел. Великий Бурлук, Куп'янську та с. Кіндрашівка.

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Працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти-вибухотехніки працюють на місцях подій.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

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