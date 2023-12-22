Російська армія обстріляла Харківщину з артилерії

Сьогодні, 22 грудня, російська армія обстріляла с. Липці та Куп'янський район у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу с. Липці були частково пошкодженні приватні будинки та господарчі споруди. За кілька хвилин обстріл продовжився, поліцейські зафіксували щонайменше 12 влучань.
Крім того, у Куп'янському районі російські військові вдарили по сел. Великий Бурлук, Куп'янську та с. Кіндрашівка.
Працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти-вибухотехніки працюють на місцях подій.
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.