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КМВА: В укритті однієї зі шкіл Києва трапилася аварія під час повітряної тривоги (доповнено)

До ранку понеділка, 25 грудня, підрядник має усунути наслідки.

КМВА: В укритті однієї зі шкіл Києва трапилася аварія під час повітряної тривоги (доповнено)
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району Києва сталася аварія.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в даному укритті типу «армстронг» - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав", - розповіли в адміністрації.

Слідчо-оперативна група встановлює деталі. Через аварію призначили службову перевірку, а підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка, 25 грудня, усунути наслідки.

Також тривають обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Роботи проведуть за позабюджетні кошти. 

КМВА додала, що це укриття лише нещодавно відремонтували. Після ремонту воно пройшло перевірку.

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко оприлюднив відео з моментом аварії. 

Доповнення. Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що доручив начальнику КМВА Сергієві Попку провести службову перевірку та інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва. 

"Приступити негайно. Закінчити до кінця року", - наголосив Камишін.

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