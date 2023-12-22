Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району Києва сталася аварія.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в даному укритті типу «армстронг» - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав", - розповіли в адміністрації.
Слідчо-оперативна група встановлює деталі. Через аварію призначили службову перевірку, а підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка, 25 грудня, усунути наслідки.
Також тривають обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Роботи проведуть за позабюджетні кошти.
КМВА додала, що це укриття лише нещодавно відремонтували. Після ремонту воно пройшло перевірку.
Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко оприлюднив відео з моментом аварії.
Доповнення. Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що доручив начальнику КМВА Сергієві Попку провести службову перевірку та інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва.
"Приступити негайно. Закінчити до кінця року", - наголосив Камишін.