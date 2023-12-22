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​Французькі сенатори після візиту до Києва закликали збільшити поставки зброї Україні

Голова делегації Седрік Перрен наголосив, що Франція повинна активніше діяти у питанні військової підтримки.

​Французькі сенатори після візиту до Києва закликали збільшити поставки зброї Україні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужба французького парламенту.

Делегація з чотирьох сенаторів на чолі з Седріком Перреном протягом 18-22 грудня відвідала Польщу та Україну.

У Києві вони провели зустрічі з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком і депутатами, міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою та головою головного управління розвідки Кирилом Будановим.

У Польщі делегація провела переговори з профільними комітетами польського парламенту та радником з питань безпеки президента Анджея Дуди.

"Уся інформація, зібрана під час цієї місії, підтверджує, що існує нагальна потреба у збільшенні поставок в Україну боєприпасів та обладнання, які є вирішальними у цьому конфлікті (безпілотники, артилерія, засоби радіоелектронної боротьби)", – йдеться в повідомленні.

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Голова делегації Седрік Перрен наголосив, що Франція повинна активніше діяти у питанні військової підтримки України, "особливо в питаннях постачання боєприпасів і промислового співробітництва між нашими країнами".

Очікується, що 17 січня парламент розгляне звіт комітету Сенату про візит делегації.

Нагадаємо, що міністр оборони Умєров зазначив, що Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників безпосередньо.

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