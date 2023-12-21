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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США поспілкувався зі своїм китайським колегою

Співрозмовники обговорили ряд питань глобальної та регіональної безпеки.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США поспілкувався зі своїм китайським колегою
Фото: Navy Chief Petty Officer James Mullen

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун провів переговори зі своїм китайським колегою, генералом Народно-визвольної армії Лю Чженлі.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Співрозмовники обговорили ряд питань глобальної та регіональної безпеки, зокрема генерал Браун підтвердив важливість підтримки відкритих ліній зв’язку між військовими.

“Генерал Браун знову наголосив на важливості того, щоб Народно-визвольна армія брала участь у предметному діалозі, щоб зменшити ймовірність непорозумінь”, - зазначили в Пентагоні.

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Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися в липні 2022 року.

В Пентагоні неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу відсутності зв’язку Китаю з американським військовим керівництвом. Пекін постійно відмовляв або ігнорував запити США щодо участі в обороні на багатьох рівнях.

Крім того, офіційні особи з питань оборони відзначили різке зростання кількості ризикованих і агресивних перехоплень Китаєм літаків США, які діють у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права. США задокументували понад 180 примусових і ризикованих повітряних перехоплень американських літаків у регіоні між 2021 і 2023 роками.

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