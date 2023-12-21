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США збиратимуть інформацію про виробників мікрочіпів із Китаю

Так Штати хочуть зрозуміти, як сильно американські компанії стали залежати від китайських технологій.

США збиратимуть інформацію про виробників мікрочіпів із Китаю
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі США почне збирати інформацію про китайське виробництво застарілих напівпровідників — мікросхем, які не є передовими, але, як і раніше, життєво важливими для світової економіки, передає Bloomberg.

Так Штати хочуть відстежувати, як сильно американські компанії стали залежати від технологій з Китаю.

За словами представника Міністерства торгівлі, у січні Бюро промисловості та безпеки США проведе опитування понад 100 компаній в автомобільній, аерокосмічній, оборонній та інших галузях, щоб зрозуміти, як вони закуповують та використовують застарілі чіпи.

Деякі китайські виробники чіпів використовували низькі ціни, щоб обійти конкурентів, і Вашингтон хоче завадити Китаю домінувати в цій галузі, як це було, наприклад, у металургійній промисловості.

«За останні декілька років ми бачили потенційні ознаки стурбованості практикою КНР щодо розширення виробництва застарілих мікросхем своїми фірмами та ускладнення конкуренції для американських компаній», — заявила американська міністр торгівлі Джина Раймондо. Опитування «послужить інформацією для наступних кроків», додала вона.

Ці кроки можуть включати тарифи або інші торгові інструменти для протидії наступу Китаю, сказав чиновник, який попросив не називати його імені, обговорюючи думку адміністрації. До речі, нещодавно Спеціальний комітет Палати представників у справах Китаю нещодавно у доповіді закликав США запровадити застарілі мита на чіпи.

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