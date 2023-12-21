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Папа Франциск застеріг від негнучких ідеологій, які перешкоджають Католицькій церкві бачити реальність

“Християнська віра не призначена для того, щоб дозволити нам осісти в зручних релігійних переконаннях". 

Папа Франциск застеріг від негнучких ідеологій, які перешкоджають Католицькій церкві бачити реальність
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у четвер застеріг від негнучких ідеологічних позицій, які можуть перешкодити Католицькій церкві бачити реальність і рухатися вперед.

Такі коментарі він зробив у своєму традиційному різдвяному привітанні членам Курії − центральної адміністрації Ватикану, пише Reuters.

Він згадав про дебати між "прогресивістами" та консерваторами “через 60 років після Другого Ватиканського Собору, який ввів Церкву в сучасний світ”.

“Давайте залишатися пильними щодо жорстких ідеологічних позицій, які часто, прикриваючись благими намірами, відділяють нас від реальності та не дають нам рухатися вперед”, − сказав він.

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“Натомість ми покликані вирушити й подорожувати, як волхви, слідуючи за світлом, яке завжди прагне вести нас, часом незвіданими шляхами та новими дорогами”, − додав Папа.

За словами Франциска, християни повинні завжди бути “неспокійними” та відкритими до змін.

“Християнська віра – давайте пам’ятати – не призначена для того, щоб підтвердити наше відчуття безпеки, дозволити нам осісти в зручних релігійних переконаннях і запропонувати нам швидкі відповіді на складні життєві проблеми”, – підкреслив очільник Ватикану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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