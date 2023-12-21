В Італії пропонують штрафувати директорів шкіл, які відмовляються від традиційних різдвяних вертепів

Ультраправий уряд Італії представив законопроєкт, який передбачає штрафи для директорів шкіл, які відмовляються від традиційних християнських вертепів в освітніх закладах, пише BBC.

Проєкт закону має на меті захистити “культурне коріння”, сприяючи традиційним святкуванням Різдва та Великодня.

Таку ініціативу широко розкритикували опозиційні партії та шкільні профспілки.

Згідно із документом, школи не зможуть перешкоджати “ініціативам, які просуваються батьками, учнями або компетентними шкільними органами, проводити заходи, пов’язані з традиційними святами, такими як Різдво та Великдень, зокрема встановлювати вертепи та проводити вистави”.

“Протягом кількох років ми є свідками неприйнятних і ганебних рішень деяких шкіл, які забороняють вертепи або змінюють глибинну суть Різдва, перетворюючи його на неправдоподібні зимові свята, щоб не образити вірян інших релігій”, − сказала Лавінія Меннуні, сенаторка від керівної партії “Брати Італії”, яка представила законопроєкт.

“Перетворення священних християнських свят на ще один анонімний тип свята означатиме дискримінацію студентів та їхніх сімей, які сповідують релігію більшості, а також зазіхання на цінності та найглибші традиції нашого народу”, − йдеться у тексті проєкту.

Ріккардо Магі, секретар лівої партії “Більше Європи” заявив, що пропозиція “Братів Італії” “мала б образити всіх віруючих, а також є неконституційною, оскільки суперечить свободі віросповідання”. “Замість того, щоб керувати країною, − обов'язок, з яким не знають, як впоратися, − вони продовжують використовувати “зброю відволікання уваги”, таку як цей закон, проти директорів, які погоджуються прибрати вертепи зі шкіл”, − сказала Луана Занелла із партії “Зелена Європа”.